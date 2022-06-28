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شركة النفط اليمنية: تحالف العداون يواصل خرق الهدنة باحتجاز سفينتي وقود

شركة النفط اليمنية: تحالف العداون يواصل خرق الهدنة باحتجاز سفينتي وقود
الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

اتهمت شركة النفط اليمنية في صنعاء الاثنين تحالف العداون السعودي لمواصلته خرق الهدنة باحتجاز سفينتي وقود كانتا متجهتين إلى ميناء الحديدة.

العالم - اليمن

وقال المتحدث باسم شركة النفط اليمنية في صنعاء، عصام المتوكل، عبر "تويتر": "في خرق جديد للهدنة المعلن عنها ولزيادة معاناة اليمنيين ، تحالف العدوان بقيادة أمريكا يحتجز سفينتي #الديزل "سي هارت"28,959 طن و "برنيس خديجة" 28,775 طن بالرغم من تفتيشهما وحصولهما على تصاريح دخول من الأمم المتحدة التي لم تقوم بأي تحرك ايجابي للحد من أعمال القرصنة".

وفي الثاني من يونيو الجاري، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الموافقة على مقترح أممي لتمديد الهدنة السارية في اليمن، شهرين إضافيين تنتهي مطلع أغسطس القادم، وفق بنود الاتفاقية الأصلية التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل الماضي.

وتتضمن هدنة الأمم المتحدة في اليمن، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.

كما تتضمن الهدنة الأممية السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.

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