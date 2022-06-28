'البرهان' يتوعد بالرد على مقتل سودانيين في إثيوبيا

العالم - السودان

وقال البرهان لدى تفقده يوم أمس القوات بموقعي الأسرة وود كولي بالفشفة الصغرى بالحدود الشرقية:"إن دماء الشهداء لن تضيع سدى، وأن الرد سيكون واقعاً ملموساً على الأرض وأن ما جرى من أحداث خلال الأيام الماضية بمنطقة الأسرة لن يتكرر مرة أخرى"، موجهاً بعدم السماح بأي تحركات أو تعديات جديدة على الأراضي السودانية والمواطنين حتى خط الحدود الدولية”،بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

من جهة أخرى ، استدعى السفير علي الصادق علي وزير الخارجية المكلف يوم أمس، السفير الاثيوبي بالسودان وأبلغه بأن السودان يحتفظ بالحق في الرد المناسب في الوقت الذي يقرره والمكان الذي يراه.

وأضاف أن السودان قد بعث بشكوى لمجلس الأمن الدولي نقل له هذا الاعتداء الآثم ويدعوه إلى تحمل مسؤولياته تجاه حفظ السلم والأمن الدوليين وتحميل إثيوبيا هذه الجريمة الشنيعة.

كانت القوات المسلحة السودانية أصدرت بيانا أمس الأحد أعلنت فيه قيام الجيش الأثيوبي بإعدام سبعة جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه ، وقالت :"في تصرف يتنافي مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني، قام الجيش الإثيوبي بإعدام سبعة جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديهم ، ومن ثم عرضهم على مواطنيهم بكل خسة ودناءة".

وأكدت أن"هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد ، وسيرد(السودان) على هذا التصرف الجبان بما يناسبه".