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أمريكا: سنواصل الطيران والإبحار عبر مضيق تايوان

أمريكا: سنواصل الطيران والإبحار عبر مضيق تايوان
الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

قال الجيش الأميركي، اليوم الثلاثاء، إنّ تحليق طائرة تابعة للبحرية الأميركية عبر مضيق تايوان الأسبوع الماضي، "أظهر التزام الولايات المتحدة بحرية الملاحة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، وذلك بعد أن اشتكت الصين من أن ذلك يهدد السلام والاستقرار.

العالم - الأميركيتان

وقالت الصين إنّها أرسلت طائرات لمراقبة وتحذير الطائرة "بي-8إيه" المضادة للغواصات أثناء تحليقها فوق الممر المائي يوم الجمعة.

وأشارت قيادة المحيطين الهندي والهادئ الأميركية في بيان إلى أنّ سفن وطائرات البحرية الأميركية "تتعامل بشكل روتيني مع السفن الحربية والطائرات الأجنبية خلال عملها في جميع أنحاء المنطقة".

وأضافت أنّ "جميع التعاملات مع القوات العسكرية الأجنبية في أثناء العبور كانت متوافقة مع الأعراف الدولية ولم تؤثر على العملية"، على حد قولها.

وقالت إنّ الولايات المتحدة "ستواصل الطيران والإبحار والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي، بما في ذلك داخل مضيق تايوان".

وسبق أن قالت الصين إنّ لها سيادة وسلطة على مضيق تايوان، فيما تؤكد الولايات المتحدة وتايوان أنّ المضيق الذي يفصل الجزيرة عن الصين ممر مائي دولي.

يأتي هذا في وقتٍ وضعت الصين في الخدمة حاملة طائرات ثالثة، في خطوة يمكن وصفها بأنها تطوّر كبير نحو تحديث الجيش الصيني وتحويل الصين إلى قوة بحرية عالمية.

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أمريكا: سنواصل الطيران والإبحار عبر مضيق تايوان

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