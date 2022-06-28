قناة العالم
الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
٠٩:٣٣ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
وزارة الخارجية الروسية تحظر دخول 25 شخصية أمريكية إلى روسيا وتفرض عقوبات على عائلة الرئيس الأميركي جو بايدن
قائد الثورة الإسلامية: العدو خلال هذه العقود الأربعة كان يحاول أن يستغل نقاط الضعف والقصور لكنه أصيب بخيبة أمل متكررة
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط ثلاث مقاتلات من طراز "سو-25" تابعة لسلاح الجو الأوكراني
قائد الثورة الإسلامية: العدو من خلال الاغتيالات كان يأمل أن ينتهي هذا النظام الثوري لكنه أصيب بخيبة أمل
قائد الثورة الإسلامية: كان العدو خلال هذه العقود الأربعة يأمل في نقاط الضعف والقصور لكنه أصيب بخيبة أمل متكررة
الخارجية القطرية ترحب باستضافة المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بالعاصمة الدوحة لإحياء الاتفاق النووي
السفير الإيراني في الدوحة حميد رضا دهقاني: أرجو لوفدنا المفاوض في الدوحة التوفيق في أداء مهمته لتأمين مصالح الشعب الإيراني العظيم
كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني والوفد المفاوض يصلون إلى العاصمة القطرية الدوحة
امير عبداللهيان: ركزنا على القضية اليمنية وتمديد فترة الهدنة الانسانية لبناء سلام عادل في هذا البلد
امير عبداللهيان: ناقشنا موضوع الطاقة وتشكيل هيئة اعمال بين تركيا وايران
وزارة الخارجية الروسية تحظر دخول 25 شخصية أمريكية إلى روسيا وتفرض عقوبات على عائلة الرئيس الأميركي جو بايدن
الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٦ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
مع الحدث
ابعاد ومفاعيل زيارة الكاظمي لطهران
الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٤
خاص بالعالم- مراسلون
مناورات في المغرب.. تعاون عسكري برسائل سياسية- الجزء الثاني
الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢
خاص بالعالم- مراسلون
الدستور التونسي ومناورات المغرب وسيناريوهات المشهد الليبي- الجزء الاول
الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢
خاص بالعالم- مراسلون
امريكا ولعبة الغاز- الجزء الثاني
الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٠
خاص بالعالم- مراسلون
امريكا ولعبة الغاز- الجزء الاول
الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٨
أهم الأخبار
رئيس منظمة الحج والزيارة يكشف اوضاع الحجاج الايرانيين
الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٨
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
قطر تصدر بيانا حول استضافة محادثات غير مباشرة لالغاء الحظر عن ايران
تحديد موعد طرح اسم رئيس الحكومة العراقية المقبلة
عبداللهيان: تواجد الكيان الصهيوني كان وسيظل مشؤوما لدول المنطقة
باقري يصل الدوحة للمشاركة في المفاوضات غير المباشرة لرفع الحظر
العراق.. وفاة عميد كلية القانون بجامعة صلاح الدين متأثرا بجروحه
قائد الثورة الاسلامية يستقبل مسؤولي جهاز القضاء
مقالات و تحليلات
هل فتحت زيارة الكاظمي على تطور في مسار الحوار الايراني السعودي؟
حماس حسمت قرارها بالعودة إلى دمشق
ضغوط فرنسية سعودية على ميقاتي
من أين سيأتي لبنان بالعشرين مليار دولار التي يطالب بها سلامة؟
الحوار الوطني في مصر للمحسوبين على 30 يونيو فقط
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.