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ايران تسجل للمرة الثالثة 'صفر' وفاة جديدة بكورونا

ايران تسجل للمرة الثالثة 'صفر' وفاة جديدة بكورونا
الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية وذلك للمرة الثالثة منذ تفشي هذا الوباء العالمي قبل نحو 3 اعوام.

العالم - ايران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 443 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و237 الفا و156شخصا.

وأضافت أن 196 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 62 الف و198 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 52 مليونا و590 ألف و174 شخصا خضعوا حتى الآن لاختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

یذكر ان وزارة الصحة اعلنت 30 أیار لأول مرة عن عدم تسجيل وفاة بين المصابين بفيروس كورونا وتصفير الوفيات بعد نحو ثلاث سنوات من تفشي الفيروس.

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