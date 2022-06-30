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العثور على جثث عشرات المهاجرين داخل شاحنة في ولاية تكساس

الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

فاجعة انسانية جديدة تضاف الى ملف فواجع الهجرة الى الولايات المتحدة أعلنت عنها السلطات الأميركية حيث عثرت داخل شاحنة بولاية تكساس على جثث العشرات من المهاجرين.

العالم - خاص بالعالم

السلطات أفادت ان شاحنة المهاجرين عثر عليها في جوار خطوط السكك الحديدية في منطقة نائية بالضواحي الجنوبية في سان أنتونيو المدينة الواقعة على بعد مئتين واربعين كيلومترا من الحدود مع المكسيك، كما أوضحت أنه تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص.

وبالاضافة الى الضحايا عثر على عدد من الناجين بينهم نقلوا إلى كانوا يعانون من الإرهاق والإعياء الشديد جراء الحر، حيث لم يتم العثور على ماء للشرب في الشاحنة.

وقال تشارلز هود قائد فرق الإطفاء في سان أنتونيو:"'لقد نقلنا حتى الآن حوالى ستة واربعين جثة، فرق الإسعاف نقلت أيضا ستة عشر جريحا هم اثنا عشر بالغا وأربعة أطفال، هؤلاء جميعا كانوا 'واعين' لدى نقلهم لتلقي الرعاية الصحية".

وعلى الرغم من أن الشاحنات تعتبر وسيلة أساسية لتهريب المهاجرين من المكسيك إلى الولايات المتحدة، إلا أن هذه الرحلة غالبا ما تكون محفوفة بالمخاطر إذ نادرا ما تكون هذه العربات مكيفة كما أن قوارير المياه التي تكون بحوزة المهاجرين لا تكفيهم في معظم الأحيان لقضاء الرحلة بطولها.

وسارع حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ آبوت إلى تحميل الرئيس الديموقراطي جو بايدن المسؤولية عن هذه المأساة'. وقال آبوت إن 'هؤلاء الموتى هم مسؤولية بايدن. إنهم نتيجة لسياسته المميتة المتمثلة بفتح الحدود'.

وأعرب وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد عن أسفه لهذه 'المأساة'، مشيرا الى ان جنسيات الضحايا غير معروفة حاليا

ومنذ وصول بايدن إلى السلطة العام الماضي زادت أعداد المهاجرين الذين يتسللون إلى الولايات المتحدة، على الرغم من أن الرئيس الديموقراطي سعى إلى وقف هذه الظاهرة بتكليفه نائبته كامالا هاريس هذا الملف الشائك.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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