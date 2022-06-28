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زاخاروفا: تصنيف 'الناتو' لروسيا بـ 'التهديد الأكبر' ليس جديدا

زاخاروفا: تصنيف 'الناتو' لروسيا بـ 'التهديد الأكبر' ليس جديدا
الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن توصيف حلف شمال الأطلسي "الناتو" لروسيا بالتهديد الأكبر ليس بجديد وهو يتجاهل التحديات الحقيقية.

العالم ـ أوروبا

وقالت زاخاروفا خلال مقابلة على قناة "روسيا 24": "إن تطور الأحداث على هذا النحو ليس بالأمر الجديد على الإطلاق، فقد بنوا سياستهم العدوانية لسنوات عديدة حول الفكرة الرئيسية بمواجهة بلدنا".

وأشارت زاخاروفا إلى أن "الناتو" لم يتوان عن "التمدد، وإغلاق الحلقة حول روسيا، وبناء وجوده العسكري على الحدود الروسية، والتزويد بأسلحة جديدة، وكسر جميع القواعد والأعراف الراهنة". دون أن "يتعامل الحلف مع التحديات والتهديدات العالمية"، ودون أن يبحث عن أي فرص مع روسيا أو غيرها من الهياكل من أجل تقليل مخاطر التهديدات الجديدة.

وكانت معلومات قد نشرت في وقت سابق تفيد بأن قادة "الناتو" يعتزمون الموافقة في اجتماعهم بمدريد على مفهوم استراتيجي جديد للحلف في الفترة حتى عام 2030، يقضي بتصنيف روسيا بـ "التهديد الرئيسي" للأمن الجماعي، وفقا لتصريح الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ.

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