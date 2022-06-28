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كييف وأنقرة تعملان على بناء مصنع لإنتاج طائرات 'بيرقدار' في أوكرانيا

كييف وأنقرة تعملان على بناء مصنع لإنتاج طائرات 'بيرقدار' في أوكرانيا
الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

قال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ‏ريزنيكوف، اليوم الثلاثاء، إن وزارتي الدفاع الأوكرانية والتركية تواصلان العمل في مشروع لبناء مصنع لإنتاج طائرات بدون طيار هجومية من طراز "بيرقدار" في أوكرانيا.

العالم ـ أوروبا

وكتب ريزنيكوف على صفحته في موقع "فيسبوك"، "تم التوصل إلى اتفاقيات من حيث المبدأ بشأن بناء مصنع مشترك لإنتاج الطائرات المسيرة "بيرقدار" في أوكرانيا. ويستمر الآن التواصل بين وزارتي الدفاع في أوكرانيا وتركيا، ونواصل العمل على تنفيذ مشروع بناء المصنع".

وأشار وزير الدفاع إلى تسلم أوكرانيا ما يصل إلى 50 طائرة هجومية بدون طيار للجيش الأوكراني، ومن المقرر وصول عدد آخر في يوليو/ تموز القادم.

وأعلن وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوسوسكاس، مطلع الشهر الجاري أن تركيا وافقت على تزويد أوكرانيا بطائرات مسيرة من طراز "بيرقدار".

وفي سبتمبر الماضي، وقعت وزارة الدفاع الأوكرانية والشركة التركية مذكرة بشأن بناء مركز مشترك لصيانة وتحديث الطائرات المسيرة بالقرب من كييف.

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