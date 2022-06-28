العزم: مرحلة تاريخية جديدة في محافظة صلاح الدين العراقية

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وقال السامرائي خلال مؤتمر صحفي بحضور محافظ صلاح الدين اسماعيل الهلوب والنائب احمد الجبوري (ابو مازن)، "اردنا ان ننقل الواقع السياسي الحالي في البلد والتحركات السياسية في بغداد من اجل تشكيل الحكومة في اسرع وقت وان تكون مختلفة عن الحكومات السابقة".

واضاف: "نحن في مرحلة تاريخية مهمة في صلاح الدين ويجب ان تنعكس الوعود من اجل تحقيق وضع جديد يخدم المواطنين"، موضحا: "نحن شركاء في بناء محافظة صلاح الدين بقيادة المحافظ ونواب المحافظة بعيدا عن الصراع السياسي والتناحر المناطقي والطائفي".

واشار السامرائي الى انه : "علينا ان نعترف ان هناك اخطاء سابقة ارتكبت من الجميع بعد ان سيطر الاخرين من المحافظات الاخرى على القرار في صلاح الدين"، مؤكدا: "سنسعى جاهدين لندعم المحافظة بكل ما لدينا من جهد سياسي فاعل لتحقيق واقع مختلف لابناء المحافظة".