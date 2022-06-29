بيان لثلاث دول يتحدث عن "العمال الكردستاني" وتسليم مطلوبين لتركيا

وقال البيان إن "تركيا والسويد وفنلندا قررن تعزيز التعاون فيما بينهن في سبيل منع أنشطة التنظيمات الإرهابية".



وأضاف أن "فنلندا والسويد ستتعاملان بسرعة مع طلبات ترحيل أو تسليم مشتبهين بالإرهاب، عبر مراعاة المعلومات والأدلة المقدمة من تركيا".



وتابع أن "السويد وفنلندا ستبدآن بالتحقيق في أنشطة جمع الأموال وتجنيد المقاتلين لصالح تنظيم "حزب العمال الكردستاني" وكافة امتداداته وستمنعان تلك الأنشطة".



وأعلنت الرئاسة التركية أنها حصلت على "تعاون كامل" من فنلندا والسويد في ختام محادثات أفضت إلى موافقة تركيا على قبول عضوية الدولتين في حلف شمال الأطلسي (الناتو).