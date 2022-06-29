إيران ضبطت أكثر من 1100 طن من المخدرات خلال عام

العالم - إيران

وأثناء حضوره اجتماعا خاصا لمكتب منظمة الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بمناسبة المؤتمر الدولي لمكافحة الاتجار بالمخدرات وتعاطيها، ألقى غائبي كلمة شرح فيها مواقف وتوقعات الجمهورية الإسلامية من المجتمع الدولي في مجال مكافحة المخدرات.

واعتبر القائم بأعمال الممثل الدائم للجمهورية الاسلامية التقرير العالمي للأمم المتحدة عن المخدرات أداة حيوية لتحديد الاتجاهات الجديدة في تعاطي المخدرات والاتجار بها وقال: "وفقاً لهذا التقرير، لا يوجد أي تقدم في منطقتنا (محيط أفغانستان) للسيطرة على زراعة وإنتاج المخدرات. وقد استحوذت أفغانستان نسبة 86٪ من إنتاج الأفيون غير المشروع في العالم عام 2021".

وتطرق للإحصاءات وعملية ضبط المخدرات والتدابير الإيجابية المتخذة في البلاد قائلا إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بكشف وضبط أكثر من 1100 طن من مختلف أنواع المخدرات، عادت مرة أخرى لتسجل رقما فريدا في مجال ضبط المخدرات غير المشروعة في العالم".

وأكد أن الجمهورية الإسلامية اتخذت تدابير مكثفة للنهوض بالاستراتيجية المجتمعية لخفض الطلب على المخدرات بين مختلف شرائح المجتمع، وخاصة الشباب والنساء.

وانتقد عدم وجود دعم دولي كافٍ وتضامن مع إيران، على الرغم من استفادة العالم من إجراءاتها ضد الاتجار الدولي غير المشروع بالمخدرات ، وقال: إن استمرار دور إيران وسائر الدول في الخط الأمامي لمكافحة التهريب الدولي غير المشروع للمخدرات يستلزم إزالة عقبات مهمة مثل إزالة الحظر الأحادي والعابر للحدود الوطنية وتقسيم عبء مسؤولية مكافحة المخدرات والمشاركة الجادة من قبل المجتمع الدولي وتقديم الدعم المالي والتكنولوجي الكافي في مجال هذه المسؤولية المشتركة.