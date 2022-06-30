أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 30 يونيو 2022

ايران ..

بحر السلام والصداقة .. إنعقاد قمة بلدان بحر قزوين بمشاركة البلدان الستة المطلة عليه

آرمان ملي ..

رئيس الجمهورية.. أهمية التعاون بين بلدان بحر قزوين تضاعفت في ظل التطورات الدولية

عصر ايرانيان ..

واشنطن ما زالت غير مستعدة لتقديم ضمانات.. المماطلات الأمريكية تعرقل مفاوضات الدوحة

كيهان ..

أمريكا تواصل محاولاتها الإبتزازية في الدوحة, وفريقنا المفاوض يواصل مواقفه الصلبة

جوان ..

موسكو تحذر من تبعات مواصلة الغرب إرسال السلاح لأوكرانيا لإطالة أمد الحرب

جمهوري اسلامي ..

صحف صهيونية تتحدث عن إحتمال نشر الكيان منظومات رادار ودفاع جوي بالإمارات والسعودية

خراسان ..

واشنطن ترسل وفدا لكاركاس للتفاوض مع الرئيس مادورو حول تصدير فنزويلا للنفط

رسالت ..

المقاومة اليمنية توجه إنذارا للسعودية من مغبة مواصلة إنتهاكاتها لوقف إطلاق النار

قدس ..

السويد وفنلندا تدخلان مسار الإنضمام لعضوية حلف الناتو بعد سحب تركيا معارضتها

مردم سالاري ..

إبنة ترامب تشهد ضده مؤكدة أنه كان يأمل بشن هجوم مسلح على الكونغرس

ابتكار ..

غموض يلف نتائج مفاوضات الدوحة.. هل ستذيب حرارة الطقس جليد الإتفاق النووي ؟

آرمان ملي ..

الخارجية تنفي الأنباء التي تحدثت عن إنتهاء مفاوضات الدوحة دون نتائج.

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الخميس

sdايران ..

صحيفة ايران كتبت عن (عوامل سقوط حكومة بينيت) في مقال لها بهذا المعنى قائلة .. قد يبدو للوهلة الاولى بأن العامل الوحيد الذي ادى الى سقوط حكومة نفتالي بينيت الائتلافية وبعد اكثر قليلا من عام هو عدم انسجام تركيبتها من ثمانية احزاب لا يجمعها سوى معارضة نتنياهو, وهنا لابد من القول بأن هذا العامل سرع من وتيرة انهيار حكومة بينيت لكنه ليس العامل الوحيد ولا الاساسي ايضا.

إن الكيان الصهيوني يحمل عوامل إنهياره معه منذ تأسيسه العدواني الغاصب على حساب الشعب الفلسطيني عام 1948 ان التركيبة العنصرية المتطرفة لهذا الكيان الغاصب اوجدت شروخا اجتماعية وسياسية عميقة في المجتمع الصهيوني هذا الى جانب ان توسع دائرة المقاومة الفلسطينية وتعاظم قدرات جبهة المقاومة بالمنطقة بلور قناعة متزايدة بالكيان بشأن قرب زواله وبالتالي ضاعف من الهجرة المعاكسة ومن الخلافات السياسية والشروخ الداخلية حول سبل التعامل مع التحديات, ومن هنا فأن اية حكومة صهيونية جديدة ستواجه نفس مصير حكومة بينيت وربما مع اختلاف المسببات الظاهرية المباشرة .

جوان ..

في الشأن اللبناني كتبت صحيفة جوان في مقالها ( لبنان وإمتحان تركيبة حكومة ميقاتي المقترحة ) ..قدم رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي قائمة باسماء اعضاء تركيبته الحكومية المقترحة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد اجراء مشاورات برلمانية غير ملزمة.

ميقاتي أكد أن التركيبة تتناسب مع التحديات المتمثلة بالخلافات حول ترسيم الحدود البحرية مع "إسرائيل" والأزمات الإقتصادية ونوه لاهمية ايصال الطاقة الكهربائية من الاردن ومصر عبر الاراضي السورية للبنان وللمفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن تمويل لبنان لحل مشاكله الاقتصادية .

وفي اول رد فعل ابدى تيار المقاومة المتمثل بالدرجة الاولى بحزب الله وحركة امل استعداده الكامل لدعم هذه الحكومة داعيا القوى السياسية الاخرى للتعاون معها لانقاذ لبنان من ازماته , وبالطبع توجه الانظار اليوم لتيارت وقفت مواقف سلبية ازاء الانتخابات اللبنانية الاخيرة وقوى اخرى لم تحسم موقفها بشأن جهود ميقاتي وتركيبته الحكومية بعد.

خراسان ..

سلطت صحيفة خراسان الضوء على التداعيات التي ستترتب عن موافقة تركيا على انضمام السويد وفنلندا للناتو وكتبت في مقالها (محاصرة كالينينغراد )..واخيرا سحبت تركيا معارضتها لانضمام السويد وفنلندا لعضوية حلف الناتو قائلة بانها استطاعت فرض شروطها على البلدين ..ان انضمام فنلندا والسويد للناتو سيصعد الاجواء بين روسيا وهذا الحلف خاصة حول وضع مقاطعة كالينينغراد الروسية.

إن هذه المقاطعة التي ترتبط بروسيا الفدرالية عن طريق بحر البلطيق ستجد نفسها محاصرة تماما من بلدان بالناتو وستجد روسيا نفسها بمواجهة تحديات كبيرة في مواصلة ارتباطها بهذه المقاطعة في اجواء عدائية سافرة .

ان تركيا تدعي بانها نجحت في فرض شروطها على السويد وفنلندا بشأن رفع منع بيع السلاح لها وبشأن الارهاب , ولكن هناك غموض كبير يلف هذا الاتفاق على صعيد موضوع الارهاب اذ لا تنص بنوده على تسمية اي تنظيم كردي او تركي معارض لانقرة بكونه ارهابي ولا على اية شخصية مناهضة لتركيا من بين اللاجئين بالبلدين .

عصر ايرانيان ...

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها التي تحمل عنوان (مفاوضات الدوحة إستمرارا للمفاوضات مع أربعة زائد واحد)...من الخطأ تماما ان يتصور احد بأن تغيير مكان المفاوضات االخاصة باحياء الاتفاق النووي من فيينا الى الدوحة يعكس احتمال تغيير في اطار هذه المفاوضات ودخولها في مسار مختلف ما.

إن مفاوضات الدوحة إستمرار للمفاوضات بين إيران ومجموعة أربعة زائد واحد , وتغيير المكان يرتبط بتسهيلها بالضيافة القطرية المحايدة وهذا التغيير سواء اكان عابرا ام مستمرا لا يعكس وجود اي تغيير في موقف بلادنا القانوني الثابت المعروف ولا في حدوث اي تغيير في شروط بلادنا بشأن الغاء الحظر واختبار مصداقية الالغاء واخذ الضمانات اللازمة ابدا.

قدس ..

كتبت صحيفة قدس في مقالها ( طالبان والخطوة المهزوزة لنيل شرعية سياسية )..حكومة حركة طالبان الافغلانية تشرف على عقد مؤتمرا واسعا في كابول وسط خلافات بين المسؤولين فيها حول اسمه وعنوانه فهذا الوزير الطالباني يسميه "بمؤتمر اللويه جركه الموسع " وذاك الوزير يصر على تسميته بمؤتمر" النخب الافغانية " وهكذا..والواقع هو انه

بغض النظر عن أية مسميات لهذا المؤتمر فإن الإعلان عنه يعني أن الأوضاع لا تسير طبقا لأحلام حكومة طالبان ان استئثار حركة طالبان بالسلطة وانتهاجها لسياسات قمعية ضد مختلف المكونات العرقية والطائفية في المجتمع الافغاني زاد من عزلتها الداخلية والدولية ووسع من دائرة مواجهتها لمقاومة داخلية متزايد خاصة مع تفاقم الفقر وتعذر وصول اية مساعدات انسانية دولية مؤثرة في ظل عدم اعتراف المجتمع الدولي بشرعية هذه الحكومة, ولهذه الاسباب مجتمعة تحاول حكومة طالبان اعطاء انطباع ايجابي ظاهري عبر تنظيم مثل هذا المؤتمر المحاط بالضبابية وذلك لكسب شرعية ما ولو نسبية.