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انفوغرافیک.. الوزن الاقتصادي لدول بحر قزوين

انفوغرافیک.. الوزن الاقتصادي لدول بحر قزوين
الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

تعتبر الموارد الطبيعية إحدى مصادر الدخل الرئيسية للدول المطلة على بحر قزوين، التي تضم روسيا وإيران وأذربيجان وكازاخستان وتركمانستان

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