من يريد الوصول لصور وصيدا وبيروت يترك الحيطان والسواتر

العالم - نبض السشويال

يوم امس الاربعاء استقبل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله وفد قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، برئاسة الأمين العام للجبهة طلال ناجي وبحضور عضو المجلس السياسي لـ"حزب الله" حسن حب الله، حيث جرى استعراض آخر التطورات السياسية في فلسطين ولبنان والمنطقة، وكيفية مواجهة التحديات القائمة بما يخدم مصلحة شعوبنا في فلسطين ولبنان والمنطقة.

من جهة اخرى، أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، رفض التوطين والوطن البديل، مشددا على حق العودة وحقوق اللاجئين، وعدّ المقاومة الشاملة الخيار الاستراتيجي للتعامل مع غطرسة الاحتلال.

جاء ذلك خلال لقاء هنية ووفد قيادة الحركة العديد من المفكرين والشخصيات القيادية -من أقطار عربية متعددة- المشاركة في المؤتمر القومي الإسلامي الذي عقد في لبنان، حيث وضع هنية الشخصيات في صورة التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والمخاطر المحدقة بالقدس والأقصى، ومحاولات الاحتلال السيطرة على المسجد دينيًا وتقسيمه زمانًا ومكانًا.

وعلى العموم، يدور الحديث اليوم في الساحتين الفلسطينية واللبنانية عن المخاوف الصهيونية من قوة واقتدار المقاومة في لبنان، حيث بدأ ما يسمى بـ(برنامج "درع الشمال") التابع لشعبة الهندسة والبناء في وزارة الحرب "الإسرائيلية" بإنشاء غرف محصنة داخل المنازل الخاصة في مستوطنة "شلومي" على الحدود الشمالية، وقد أشار موقع "إسرائيل دفينيس" إلى أنَّ عشرات الغرف المحصنة سيتم انشاؤها خلال الأشهر المقبلة في المنازل التي بُنيت في سنوات السبعينيات من دون تحصين مناسب.

من جهة اخرى، باتت الحرب النفسية والإعلامية تحظى بنفس الأهمية في أي مواجهة بين طرفين، ومع مرور الأيام تثبت المقاومة الفلسطينية أنها باتت تتقن لعبة الحرب النفسية في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي.

في هذا السياق جاء إعلان كتائب القسام عن وضع أحد جنود جيش الإحتلال الأسرى لديها، حيث نشرت فيديو للأسير "هشام السيد" الجندي في جيش الإحتلال وهو يخضع للعلاج في مقر إحتجازه، وشهدت مواقع التواصل تفاعلا واسعا مع إعلان القسام حول الجندي في جيش الإحتلال، حيث كتب "كمال عز" حول هذا الموضوع مغردا: "أي معلومات عن أسرى الإحتلال العسكريين في غزة مش ببلاش "كما حصل مع فيديو جلعاد شاليط"، الأهم من هشام السيد أنه تم تكذيب الرواية الصهيونية من جديد و تأجيج الشارع لديها من جديد بخصوص الجنود الأسرى".

نتابع الان اهم الوسومات التي وصلت سطح برنامج التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث نبدأ مع تغريدة لحساب الناشط (محمد فارس) الذي نشر فيديو وغرد قائلا:

مهما تحالفتم واصطففتم ضد إتباع آل البيت عليهم السلام وشيعتهم فلن يكون نصيبكم إلا الخزي والخسران والخذلان(#الناتو_الشرق_اوسطي) لامستقبل إلا للحضارة المهدوية وسيكون ثمرة ذلك جيش بقيادة الحجه إبن الحسن عليه السلام #حشدنا_المقدس #تحسسوا_يوسف_فاطمه

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تحت وسم #كتائب_القسام نشر الحساب الثاني لموقع (الخندق - Al-Khanadeq) مقالا تحت عنوان "ورقة ضغط"، وغرد قائلا:

ورقة ضغط جديدة: هل تدفع الاحتلال نحو صفقة التبادل؟ #الكيان_المؤقت #هشام_السيد #كتائب_القسام #الخنادق

تحت وسم #حماس غرد حساب الناشط الفلسطيني (يــزن ناصـر) الذي غرد قائلا:

#حماس تبارك العملية البطولية في #نابلس وتؤكد أن انتفاضة شعبنا مستمرة. #نابلس_تقاوم

قال حساب الناشط اللبناني (الدكتور نادر - Dr.Nader) متهكما بالسياسة الاسرائيلية التي تبني التحصينات:

اللي بدو يوصل على صور و صيدا و بيروت ما بيعمل حيطان و تحصينات وسواتر!! القوقعة عكس الفرفدة... موووو ؟!! #د_نادر #كيان_مؤقت #لبنان #حزب_الله

غرد حساب الناشط اللبناني (مهدي) موجها تغريجته للصهاينة المحتلين قائلا:

إحشدوا أكثر ف أكثر ما جمعكم إلا بدد و أيامكم إلا عدد ، #عزرائيل يتلهف ب شوق و نحن له من الشاكرين... حماية عالمية خوفاً من تهديد سماحة سيد المقاومات و سيد الانتصارات ، دليل على ثقتهم ب صدقه و قوله و فعله و قدرته #حزب_الله #كاريش

وحول هاشتاغ #الناتو_الشرق_اوسط، غرد حساب الناشطة (سارة حسن - sara hasan) قائلة:

#الناتو_الشرق_اوسطي المكون من إسرائيل ودول التطبيع الهدف المعلن محاربة ايران وحلفائها #اليمن لانها تنادي الموت لإسرائيل #لبنان الذي انتصر على إسرائيل #سوريا قلب العروبة والداعم للمقاومه #الحشد_الشعبي الذي هزم الارهاب حقيقة هذا الحلف الحفاظ على احتلال #القدس_و_الاقصى

غرد حساب الناشط (م كيو الأغا -M.O.Al-Agha) قائلا:

#الناتو_العربي #الناتو_الشرق_اوسطي "اسرائيل" يسابق الزمن لـ "تخزين" انجازات على الأرض (استيطان، فرض واقع في القدس والمسجد الأقصى،،) لتحسين موقعه التفاوضي وطرح ما يسميها تنازلات في حال طلب بعض القادة العرب تقديم تنازلات من جانب الكيان؛ليبرروا دخولهم في الحلف الجديد (الناتو العربي)

نختم هذه الحلقة من نبض السوشيال مع تغريدة خاصة لموقع صحيفة (الاخبار) اللبنانية التي غردت ناشرة فيديو عن عرض حركة المقاومة الاسلامية "حماس" مشاهد عن جندي اسير لديها وتمكنها من تحريك الراي العام الصهيوني قائلة:

استطاعت حركة #حماس تحريك الراي العام الصهيوني واهالي الاسرى لديها ضد حكومة #العدو، بعد عرضها لمشاهد عن جندي اسير لديها، وادخلت حكومة العدو في موقف محرج اضطرها لاجراء اتصال بالوسيط #المصري للنقاش حول قضية #الاسرى #الأربعون_ربيعا #غرفة_اخبار_المنار #قناة_المنار

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