"فجر الخلاص"..لجان مقاومة الخرطوم تصدر بيانا عاجلا

العالم - السودان

ودعت مقاومة الخرطوم الثوار والثائرات في مليونيات الخميس، رفع الأعلام والشعارات التي توضّح أهداف وغايات الموكب من إسقاط للعسكر وحلفائهم وألاّ تفاوض ولا شراكة ولا مساومة ولا شرعية سوى للثورة وأهدافها.

وطالبت بالهتافات المستمرة والتنظيم الجيّد للمواكب والتتريس أثناء الموكب، معتبرةً أنّه الضامن للانتصار وتحقيق أهداف المليونيات الميدانية.

وشدّدت على التحرّك في جماعات نحو مناطق تجمّع المواكب وأثناء المواكب عدم التحرّك بانفراد.

وطالبت الالتزام التام بموّجهات اللجان الميدانية داخل المواكب ورصد المندسين والمتفلتين وتبليغ اللجان الميدانية.

وحذّرت المقاومة من استخدام أيّ من أساليب العنف بغرض رميّ التهم على الثوار، معلنةً رصدها وتوثيقها كلّ المخطّطات التي تسعى قوات الانقلابيين تنفيذها بغرض تبرير استخدام العنف المفرط .

وينتظر أنّ تشهد مدن السودان المختلفة، الخميس، مظاهرات تطالب بالحكم المدني بعد دعوات من قبل لجان المقاومة وبعض الأحزاب.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجاتِ شعبيةٍ متواصلة، رفضًا للإجراءات التي قام بها القائد العام للقوات المسلّحة عبد الفتاح البرهان.