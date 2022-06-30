اسماعيلي : مونديال قطر فرصة مغتنمة لترويج الثقافة الايرانية الاصيلية

العالم- ايران

ولفت "اسماعيلي" في تصريح له اليوم الخميس، بان وزارة الثقافة وضعت برامج وخططا فنية وثقافية متنوعة بهدف الترويج للتراث والثقافة الايرانية الاصيلة خلال فترة مونديال قطر.

واعتبر ان الدبلوماسية الثقافية، هي افضل وسيلة لتحقيق هذه الاهداف السامية.

ونوه وزير الثقافة في هذا السياق الى مباحثاته في الدوحة مع نظيره القطري؛ مؤكدا انه ابدى عن اعجابه بالثقافة والفن الاصيل الايراني كما اعلن استعداده لتوفير امكانات وظروف مناسبة للقطاع الثقافي الايراني لتنظيم نشاطات ثقافية وفنية واعلانية خلال فترة المونديال.

انتهى ** ح ع