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السودان.. ارتفاع عدد ضحايا المظاهرات إلى 7 قتلى

السودان.. ارتفاع عدد ضحايا المظاهرات إلى 7 قتلى
الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت "لجنة أطباء السودان المركزية" ارتفاع أعداد ضحايا المظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري إلى 7 قتلى اليوم.

العالم - السودان

وأعلنت اللجنة مقتل متظاهر سابع في مدينة أمدرمان، قائلة إنه قتل "إثر إصابته برصاصة حية في الرأس أطلقتها قوات السلطة الانقلابية".

وأشارت اللجنة في بيان إلى أن عدد الضحايا الكلي منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، ارتفع إلى 110 قتلى.

وكانت اللجنة أعلنت أن القوات الأمنية اقتحمت عددا من المستشفيات، وقالت إنها استخدمت "الغاز المسيل للدموع في أحد مستشفيات الخرطوم، ومنعت عربة الإسعاف من دخوله".

وحذرت اللجنة "بأشد العبارات واللهجات" من أن "المساس بالمستشفيات أو اقتحامها بأي مكان بالسودان ستكون عواقبه وخيمة، وسوف يتبعه إضراب شامل لكل المرافق الصحية".

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السودان.. ارتفاع عدد ضحايا المظاهرات إلى 7 قتلى

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