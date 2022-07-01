آخر احصائيات كورونا في ايران

العالم - ايران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الجمعة الى 141 الفا و390 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 463 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و238 الفا و589 شخصا.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و62 الفا و 851 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 52 مليونا و619 الف و277 شخصا خضعوا حتى الآن لاختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.