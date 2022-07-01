ليبيا تشارك في مناورات 'فينيكس' لتعزيز التعاون مع الحلفاء

العالم- ليبيا

وأكد الأسطول السادس في تغريدة عبر “تويتر” "أن هذه المناورات مع حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وشمال أفريقيا للعمل معًا لتعزيز الثقة بين الدول المشاركة من خلال تعزيز التفاهم والتعاون المتبادل"حسب تعبيرها.

وتستضيف تونس المناورات العسكرية البحرية متعددة الأطراف “فينيكس إكسبرس 2022” (2022 Phoenix Express)، والتي تنتهي في 4 يونيو الحالي، بإشراف القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم).

وتشهد المناورة التي انطلقت في 23 مايو الماضي مشاركة المغرب والجزائر وإسبانيا وليبيا وبلجيكا ومصر واليونان وإيطاليا ومالطا وموريتانيا وتونس والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وبحسب الموقع الإلكتروني للبحرية الأمريكية تركز تدريبات فينكس إكسبريس 2022 على التعاون الإقليمي ، والوعي بالمجال البحري ، وممارسات تبادل المعلومات ، والتعامل مع تهديدات الهجرة غير النظامية وتهريب البضائع غير المشروعة ، وفقًا للبحرية الأمريكية.

ويضيف الموقع أن "تعزيز القدرات العملياتية والجهود المبذولة لتعزيز سلامة وأمن دول شمال إفريقيا المشاركة هي أيضًا عنصر مهم في التمرين".

وتعد هذه المناورات واحدة من ثلاث تدريبات بحرية إقليمية تنظمها القوات الأمريكية في البحر الأبيض المتوسط، التي تعتبرها واشنطن جزءا من استراتيجية التعاون الدولي لضمان استعداد حلفائها الأفارقة لمجموعة متنوعة من المخاوف الأمنية.