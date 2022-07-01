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النخالة: 'أبو سمهدانة' ومن سبقه من القادة قادرون على صناعة الانتصار لأمتنا

النخالة: 'أبو سمهدانة' ومن سبقه من القادة قادرون على صناعة الانتصار لأمتنا
الجمعة ٠١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، أن اسم القائد جمال أبو سمهدانة، سيبقى صداه يتردد، ليُسمع في جنين ونابلس وطولكرم، عبر كتائبها المقاتلة وسراياها المظفرة وعبر الشهداء.

العالم ـ فلسطين

وقال النخالة، في كلمته، خلال حفل تأبيني نظمته لجان المقاومة للشهيد القائد جمال عطايا أبو سمهدانة: "أؤكد أننا خرجنا ونحن نستمد قوتنا من عنفوان الشهداء، وعنفوان دمهم، وسنستمر في طريقهم، مؤكدين لهم أننا لن نيأس، وسنستمر بالمقاومة، حتى نسقط أحلام القتلة والمجرمين الصهاينة".

وأضاف، أنه "منذ أكثر من سبعين عامًا وجهاد الشعب الفلسطيني لم يتوقف، ولكن المدنسين يحاولون أن يخمدوا المقاومة، ويسلموها لأعداء الأمة، حتى بتنا لا نرى إلا صورهم، يجتمعون ليوقعوا على صكوك التسليم وهم يتفاخرون".

وشدد، على أن "الشهداء وحدهم قادرون على وقف الانهيارات، ووحدهم الشهداء قادرون على تصويب المسار، وحدهم الشهداء، جمال أبو سمهدانة، ومن سار على دربه، ومن سبقه من القادة، ومن سار على دربهم، على امتداد فلسطين، قادرون على صناعة الانتصار لأمتنا".

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