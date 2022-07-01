الجمعة ٠١ يوليو ٢٠٢٢
٠٥:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

الأمين العام للجان المقاومة: حق العودة إلى فلسطين لن يسقط بالتقادم

الأمين العام للجان المقاومة: حق العودة إلى فلسطين لن يسقط بالتقادم
الجمعة ٠١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

أكد الأمين العام للجان المقاومة أبو ياسر الششنية أن كيان العدو لا يحمل الا الشر المطلق لهذه المنطقة ولا ننسى حرب تموز 2006 والمجازر التي ارتكبها العدو وتاريخ مجازره طويل.

العالم ـ لبنان

وقال أبوياسر الششنية في الحفل التأبيني للشهيد ابو سمهدانة: نؤكد رفضنا لأيّ تحالفات يتم العمل عليها في هذه المنطقة لا يكون عنوانها تحرير فلسطين ويجب التصدي لها.

نظمت لجان المقاومة وذراعها العسكري ألوية الناصر صلاح الدين مساء اليوم الجمعة حفل تكريم للشهيد القائد جمال أبو سمهدانة "أبو عطايا".

ويقام حفل التكريم في بيروت وقطاع غزة بمشاركة واسعة من الفصائل الفلسطينية واللبنانية، إذ أن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ونائب الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم، والأمين العام للجان المقاومة أيمن الششنية، ألقوا كلمات المقاومة خلال الحفل التكريمي.

روابط ذات صلة

إقامة حفل تأبين الشهيد جمال أبو سمهدانة في بيروت وغزة

النخالة: 'أبو سمهدانة' ومن سبقه من القادة قادرون على صناعة الانتصار لأمتنا

الشيخ قاسم: لا حدود لما سنقوم به من مواجهات لأنّ الهدف هو التحرير

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأمين العام للجان المقاومة: حق العودة إلى فلسطين لن يسقط بالتقادم

عقوبات سعودية لكل من ينقل أشخاصا للمشاعر دون تصريح حج

وزير الثقافه الايراني ينعي والدة الشهيد بابايي 'اليابانية'

هنية: الشهيد 'أبو سمهدانة' أحد العلامات الفارقة في مسيرة المقاومة

شاهد.. الشرق الاوكراني يشهد أعنف المعارك

الشيخ قاسم: لا حدود لما سنقوم به من مواجهات لأنّ الهدف هو التحرير