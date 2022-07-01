الأمين العام للجان المقاومة: حق العودة إلى فلسطين لن يسقط بالتقادم

العالم ـ لبنان

وقال أبوياسر الششنية في الحفل التأبيني للشهيد ابو سمهدانة: نؤكد رفضنا لأيّ تحالفات يتم العمل عليها في هذه المنطقة لا يكون عنوانها تحرير فلسطين ويجب التصدي لها.

نظمت لجان المقاومة وذراعها العسكري ألوية الناصر صلاح الدين مساء اليوم الجمعة حفل تكريم للشهيد القائد جمال أبو سمهدانة "أبو عطايا".

ويقام حفل التكريم في بيروت وقطاع غزة بمشاركة واسعة من الفصائل الفلسطينية واللبنانية، إذ أن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ونائب الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم، والأمين العام للجان المقاومة أيمن الششنية، ألقوا كلمات المقاومة خلال الحفل التكريمي.