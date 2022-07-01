دعموش: الحكومة ضرورة وطنية ومدخل اساس وجوهري لوقف الانهيار

العالم ـ لبنان

وقال: هناك قوى سياسية تتعاطى بمنتهى الاستخفاف مع هذا الاستحقاق المهم، لانها لا تشعر بحجم المأساة التي يعيشها الشعب اللبناني، وتتلهى بالخلافات والشعارات والمزيدات، ولا تريد السعي او المساهمة في تحقيق اي انجازات لمصلحة اللبنانيين في الوقت الحالي، وهذا هو حال الكتل النيابية التي أعرضت عن المشاركة في الحكومة فهي لا تريد ان تتشكل حكومة في لبنان، وصرحوا بذلك بالعلن، وبالتالي هي تريد ان يبقى اللبنانيون تحت وطأة الحصار والضغوط والازمات تماشيا مع ما يريده الاميركي في هذه المرحلة".

ولفت الى "ان حزب الله والقوى الحريصة على البلد يريدون تشكيل حكومة اليوم قبل الغد لكسب الوقت، لانهم يعتبرون تشكيل الحكومة ضرورة وطنية ومدخلا اساسيا وجوهريا لوقف الانهيار، حتى لو كانت مدتها قصيرة، لان وجود حكومة خير من لا حكومة، مع اننا نعتقد ان الحكومة اذا تشكلت يمكن ان تؤسس لمعالجات وحلول تساعد على الخروج من المأزق الذي يعيشه البلد".

ورأى "ان حزب الله يتعاطى بمسؤولية بالملف الحكومي ويقدم كل التسهيلات ويتواصل ويساعد من اجل ولادة الحكومة، والمصلحة الوطنية تقتضي من المعنيين تسريع وتيرة الجهود المبذولة وإبداء المرونة وعدم التصلب او التوقف عند الحسابات الضيقة لان ذلك سيؤدي الى التعطيل وتعقيد الامور واضاعة الفرص".

من جهة أخرى، اعتبر الشيخ دعموش "ان اخطر ما تواجهه الاسرة والمجتمع البشري على الصعيد الاجتماعي والاخلاقي اليوم هو ما يسمى بزواج المثليين، وطالب الشيخ دعموش كل المراكز الثقافية والتربوية والاجتماعية والعلماء والنخب "القيام بواجبهم على هذا الصعيد ومواجهة هذا المرض حتى لا يتحول الى حالة عادية كما طالب اجهزة الدولة المعنية منع الترويج باي صورة لمثل هذه العلاقة الشاذة، والمجلس النيابي بوضع تشريع خاص يجرم هذه الافة ويفرض عقوبات عليها".