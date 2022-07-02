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مجزرة سبايكر .. جرح لن يندمل

مجزرة سبايكر .. جرح لن يندمل
السبت ٠٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

يتجدّد استذكار العراقيين لمجزرة سبايكر، التي راح ضحيتها قرابة ألفي طالب في كلية القوة الجوية في قاعدة "سبايكر" في مدينة تكريت، شمالي العراق، في 12 يونيو/حزيران 2014، في واحدة من أبشع الجرائم التي نفذها تنظيم "داعش" الارهابي بعد احتلاله مناطق عراقية .

العالم - انفوغرافيك

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