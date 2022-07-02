هكذا غطى ملك البحرين على فضيحة استكشاف النفط الصخري!

خاص بالعالم

ومن المعروف بان الجزيرة الصغيرة في الخليج الفارسي وهي مملكة البحرين تعتبر بأنها دولة نفطية، ومن المعروف اكثر ان خيرها لغيرها، للشقيقة السعودية.

ولكن قبل عدة اعوام نشرت مواقع التواصل الاجتماعي في البحرين المحسوبة على الذباب الالكتروني للنظام البحريني والصحف وتلفزيون البحرين الرسمي بالتهليل والتطبيل باستكشاف كبير جداً وهو النفط الصخري.

والنظام البحرين في الاسبوع الماضي بشر الشعب البحريني بأنه سيكون هناك امل اقتصادي لشعب البحرين وبشرى سارة وسيعيش باجواء التنمية المستدامة التي تحدث عنها ولي العهد ايضاً قبل عدة سنين في مؤتمر عن 2030 الرؤية التنمية المستدامة، بحسب رؤية ولي العهد البحريني وهو اليوم رئيس الوزراء البحرين.

ولكن قبل اسبوعين صدم الشعب البحريني عندما خرج خبر بان ملك البحرين تراجع عن اقواله بان هذا الاستكشاف ستكون تكلفته باهظة جدا.

نشطاء البحريني صوبوا على هذا الموضوع بعد ارتباك ملك البحرين وكيف سيغطي على هذه الفضيحة بعدما بشر شعب البحريني بالتنمية المستدامة، فاستشار معاونيه في الديوان الملكي فاشارواعليه واعطوه رأيهم بمقترح خطير جداً وهو التغطية على هذه الفضيحة بسباق الحمير الشعبي!..

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..