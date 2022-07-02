هتافات "يسقط حمد" تتردد أصداؤها مرة أخرى في بلدات بحرانية

العالم- البحرين

وخرجت مسيرات في بلدات بحرانية عدة احتجاجا على منع السلطات البحرينية زيارة العتبات المقدسة في العراق وسوريا وإيران مع قرب حلول شهر محرم الحرام.

وأكد المتظاهرون على تمسكهم بنهج أهل البيت عليهم السلام وإدانتهم للسياسات الطائفية للحاكم حمد الخليفة ونجله ولي العهد سلمان.

وعدا المتظاهرون القرار الأخير للعائلة الخليفية بمثابة إعلان حرب طائفية على الأغلبية البحرانية.

يذكر أن النظام الحاكم في البحرين يتبع سياسات طائفية بغيضة أدانتها المنظمات الحقوقية والمؤسسات الدولية فضلا عن داعمي النظام وفي مقدمتهم الولايات المتحدة.