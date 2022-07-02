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هيئة اسرائيلية: 'قراصنة إيرانيون' اخترقوا حسابات 300 ألف إسرائيلي

هيئة اسرائيلية: 'قراصنة إيرانيون' اخترقوا حسابات 300 ألف إسرائيلي
السبت ٠٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

قالت ماتسمى "هيئة حماية الخصوصية الإسرائيلية" أن "مجموعة من القراصنة الإيرانيين، تمكنوا من اختراق حسابات 300 ألف "إسرائيلي" والحصول على معلوماتهم الشخصية وتسريبها".

العالم- الاحتلال

وزعمت قناة "12" العبرية، بأن "عملية الاختراق من قبل القراصنة الإيرانيين وقعت قبل نحو أسبوعين"، لافتة إلى أن "الهجوم الإيراني أثر على مواقع الويب التي تديرها شركة Gol Tours LTD، وهي شركة سياحية إسرائيلية تمتلك أكثر من 20 موقعا إلكترونيا لحجز السفر"، على حد قولها.

وأوضحت "هيئة حماية الخصوصية"، أن "المعلومات المسربة تتضمن أرقام هواتف، وعناوين، وتواريخ، وأماكن الإجازات المحجوزة، ومعلومات طبية حساسة عن الإسرائيليين".

ولفتت إلى أنها "اتصلت على الفور بمالك شركة Gol Tours LTD في أعقاب الاختراق، في محاولة لمعالجة الثغرات الأمنية التي استغلها المتسللون الإيرانيون، لكنها قوبلت برفض التعاون".

وقالت في بيان لها: "لم يتم إجراء التغييرات المطلوبة"، وأنها فتحت تحقيقا في الحادثة.

وذكرت أن "مالك شركة "Gol Tours LTD" رفض معالجة الخروقات الأمنية الناتجة عن الهجوم المذكور لأنها ستكلفه أموالا للقيام بذلك".

وبحسب الإعلام العبري، يأتي هذا الحادث، بعد أسابيع من إصدار تعليمات لشركات الاتصالات الإسرائيلية لتعزيز الأمن السيبراني، حيث أطلقت حكومة الاحتلال مبادرة جديدة لحماية الكيان الاسرائيلي من الهجمات عبر الإنترنت وسط تصاعد في عمليات الاختراق التي تستهدف المواقع الإسرائيلية.

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هيئة اسرائيلية: 'قراصنة إيرانيون' اخترقوا حسابات 300 ألف إسرائيلي

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