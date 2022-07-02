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لبنان..حركة أمل تنظم دورة شمران الأولى لكرة الطاولة في صور

لبنان..حركة أمل تنظم دورة شمران الأولى لكرة الطاولة في صور
السبت ٠٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

نظمت مسؤولية الشباب والرياضة في حركة أمل - شعبة مدينة صور دورة شمران الأولى لكرة الطاولة فئة القدامى، ضمن فعاليات إحياء ذكرى "إستشهاد القائد الدكتور مصطفى شمران" وذكرى "شهداء مدينة صور".

العالم- لبنان

جاء ذلك في مقر الشعبة في مدينة صور حيث ألقى النائب علي خريس كلمة بالمناسبة، اعتبر فيها "أن هذه الدورة تحمل الكثير من الدلالات المهمة، وخصوصا في هذه المرحلة القاسية جدا التي يمر بها البلد"، شاكرا لشعبة حركة أمل في صور جهودهم في هذه الدورة في مدينة صور، مدينة العطاء والتضحية ومدينة السيد عبد الحسين شرف الدين والإمام الصدر ومدينة المسجد والكنيسة كما هي مدينة العيش المشترك".

بعدها افتتحت البطولة بمشاركة عشرة لاعبين موزعين على مجموعتين، وتم إعتماد نظام الثلاثة أشواط بإستثناء المباراة النهائية وعلى قاعدة الإقصاء المباشر، أي خروج المغلوب، وقد سادت المباريات أجواء تنافسية وحماسية رائعة نالت إعجاب الحاضرين، وكانت المستويات الفنية متقاربة بين جميع المتنافسين، حيث تأهل الى المباراة النهائية كل من الاستاذ بلال الشيخ الذي تمكن من الفوز على عميد اللاعبين الاستاذ محمد بيطار ابو مريم مقابلا الكابتن عاصم الجمل الذي تمكن من الفوز والتتويج بلقب بطولة شمران الاولى.

وفي الختام، سلم شرف الدين وخباز وشغري كأس البطولة للكابتن عاصم الجمل.

وفي ما يلي أسماء المشاركين في البطولة: الشيخ علي بيضون، الشيخ مصطفى الزين، الاستاذ محمد بيطار، الاستاذ حسن بيطار، الأستاذ كمال بحر، الاستاذ بلال الشيخ، السيد ياسر قرعوني، الدكتور عباس بحر، الكابتن عاصم الجمل.

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لبنان..حركة أمل تنظم دورة شمران الأولى لكرة الطاولة في صور