العراق.. 13600 حريق اندلع خلال النصف الأول من 2022

العالم – العراق



وذكر بيان للمديرية أن "الاحصائية تضمنت الحرائق التي تم إخمادها من قبل رجال الدفاع المدني في عموم المحافظات العراقية عدا إقليم كردستان لمدة 6 أشهر الماضية والتي شملت القطاع الحكومي والمختلط والخاص".

وأشارت الاحصائية الى أن "مجموع الحرائق بلغ (13600) حريق اندلع خلال النصف الأول من عام 2022"، مبيناً أن "بغداد تصدرت بقية المحافظات بعدد حوادث الحريق المسجلة".

وأضاف البيان أن"الاحصائية تضمنت أيضاً أقيام المبالغ المنقذة قبل أن تلتهمها النيران من جراء الحوادث بـ (105,000,000,000) مائة وخمسة مليارات ديناراً"، مشيرة الى "تصدر التماس الكهربائي بنسبة (47 %) بقية مسببات اندلاع حوادث الحريق".

وتابع البيان أن "مديرية الدفاع المدني تسعى جاهدة إلى نشر الوعي الوقائي التوعوي وإشاعة ثقافة الحماية الذاتية بين المواطنين لتقليل عدد الحوادث المسجلة لتفادي الخسائر والإصابات البشرية ولتقليل الخسائر المادية التي ترهق الاقتصاد الوطني وتستنزف طاقات وموارد المديرية من مواد الإطفاء إضافة إلى الاندثار الداخلي لعجلاتها الاختصاصية المهمة".