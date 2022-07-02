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وزارة الصحة اللبنانية: 1295 إصابة جديدة بكورونا و حالة وفاة واحدة

وزارة الصحة اللبنانية: 1295 إصابة جديدة بكورونا و حالة وفاة واحدة
السبت ٠٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1295 إصابة جديدة بفيروس كورونا حيث رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1114814 كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة .

العالم - لبنان

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وزارة الصحة اللبنانية: 1295 إصابة جديدة بكورونا و حالة وفاة واحدة