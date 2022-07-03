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مقتل عنصريين أمنيين تركيين شمالي العراق

مقتل عنصريين أمنيين تركيين شمالي العراق
الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل عنصرين أمنيين في منطقة عملية "مخلب الصاعقة" شمالي العراق.

العالم-العراق

وأفادت الوزارة، في بيان، السبت، أن العنصرين قتلى جراء هجوم نفذه مسلحو تنظيم "بي كي كي" في منطقة العملية.

وأطلقت تركيا في 23 أبريل/ نيسان 2021، عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة" بشكل متزامن ضد مسلحي "بي كا كا" في مناطق "متينا" و"أفشين ـ باسيان"، شمالي العراق.

وأعربت الرئاسة العراقية عن بالغ القلق إزاء العمليات العسكرية التركية الجارية داخل الحدود العراقية في منطقة كردستان، ووصفتها بأنها "خرق للسيادة العراقية وتهديد للأمن القومي العراقي".

وقالت إن "تكرار العمليات العسكرية التركية داخل الحدود العراقية في إقليم كردستان، ومن دون تنسيق مع الحكومة الاتحادية العراقية، رغم دعوات سابقة إلى وقفها وإجراء محادثات وتنسيق حولها، هو غير مقبول".

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