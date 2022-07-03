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خبير: ألمانيا ستتكبد تريليون يورو لاستبدال غاز الأنابيب الروسي

خبير: ألمانيا ستتكبد تريليون يورو لاستبدال غاز الأنابيب الروسي
الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

أكد الاقتصادي الألماني والخبير في سوق الأسهم ينس ايرهارت، أن برلين ستتكبد تريليون يورو كلفة استبدال غاز الأنابيب الروسي بتوسيع بالغاز المسال الذي يتطلب تشييد بنية تحتية خاصة لذلك.

العالم- اوروبا

وبحسب روسیا الیوم فقد قال ايرهارت في مقابلة نشرتها صحيفة "هاندلسبلات": "وجهة نظري في الصراع السياسي مع روسيا، هي أننا في ألمانيا وأوروبا نلحق الأذى بأنفسنا بشكل كبير بفرض عقوبات على روسيا".

وأضاف: "ألمانيا التي تفتقر إلى الابتكار، تعتمد بشكل كبير على الصناعات التقليدية مثل صناعة السيارات".

وتابع: "في السنوات الأربع المقبلة، لن نتمكن من استبدال الغاز الروسي الرخيص على الإطلاق، وتوسيع القدرة لاستقبال الغاز المسال، سيكلفنا تريليون يورو وفقا لبعض التقديرات".

وأشار إلى أن "ما تسمى بالثورة الخضراء ستؤدي لارتفاع تكاليف الإنتاج.. وستصبح الصناعات في ألمانيا أكثر كلفة وبالتالي أقل قدرة على المنافسة".

وأعرب عن ثقته بأن "حجم الصادرات الألمانية التي زادت بنسبة 50% منذ اعتماد اليورو، سيبدأ الآن في الانخفاض، وسيضر هذا بحصة صادراتنا المرتفعة أكثر من البلدان الأخرى.. نحن في ألمانيا سنمر بأوقات عصيبة للغاية".

وانتقد الخبير الألماني إجراءات نظام الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الهادفة إلى مكافحة التضخم.

وقال: "أعتقد أن البنك المركزي الأمريكي يرتكب خطأ كبيرا في الوقت الحالي، وربما يكون أكبر خطأ منذ الحرب العالمية الثانية".

وتوقع ايرهارت تكرار انهيار مؤشر البورصة الألماني Dax، الذي هبط بنحو 12500 نقطة في مارس الماضي.

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