اصطدام قطار نقل مسافرين بعجلة على طريق بغداد - بصرة (صور)

العالم-العراق

وقالت وزارة النقل العراقية في بيان، ان “حادثا مؤسفا وقع اثر اصطدام قطار نقل المسافرين قادم من البصرة باتجاه بغداد بالقرب من قرية العفالجة الليلة الماضية بسيارة حمل كبيرة (تريلة) محملة بمادة الرمل وذلك نتيجة المعابر غير النظامية على خطوط السكك”.

واكد مدير عام السكك طالب جواد كاظم الحسيني بحسب البيان، ان “مناطق السكك وقطاراتها تتعرض يومياً إلى ظواهر سلبية غير حضارية بأنشاء معابر غير نظامية على خطوط واملاك الشركة، ورمي الحجارة على القطارات في بعض الأماكن المشخصة لدى لجان التجاوزات الفرعية والرئيسية بالرغم من التحذير المستمر وفرض غرامات وانذارات وفق القانون على المتجاوزين”، مشيرا الى ان “هذه الظاهرة اخذت بالاستفحال والتجاوز على محرمات السكك وقد تسببت بالضرر الكبير في انسيابية سير القطارات، بالإضافة الى الحوادث المتكررة لقطارت البضائع والمسافرين”.

وأضاف ان “على القوات الأمنية والجهات المختصة والحكومات المحلية كلا ضمن حدود مسؤوليته او حدود المحافظة، دعم السكك والوقوف معها بإصدار القرارات الصارمة وفرض قوة القانون، لتوفير الحماية اللازمة لممتلكات الشركة وتأمين الجانب الأمني، لضمان حركة القطارات الصاعدة والنازلة”، مناشدا “شيوخ العشائر ووجهاء المدن بالتوعية الجماهيرية لا سيما الساكنين بالقرب من خط السكة بضرورة الحفاظ على المال العام بصورة عامة وممتلكات السكك بصورة خاصة لأهميتها في خدمة المواطنين”.