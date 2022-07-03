قائد بحرية الحرس الثوري يتفقد المناطق المنكوبة بالزلزال في هرمزجان

العالم - ايران

ورافق الادميرال تنغسيري في هذه الجولة التفقدية، العميد اباذر سالاري قائد فيلق "الإمام السجاد (ع)" بمحافظة هرمزجان.

وكان العميد علي عظمائي قائد المنطقة الخامسة لبحرية الحرس الثوري قد حضر الى منطقة الزلزال في ساعاته الاولى لتعبئة امكانيات هذه القوة لخدمة المواطنين المنكوبين بالزلزال في ناحية مهران التابعة للمحافظة.

ويعمل حاليًا أكثر من 80 من كوادر القوة البحرية للحرس الثوري في خدمة المنكوبين بالزلزال، وصرح العميد عظمائي بانه تم أيضًا نقل قسم من المعدات الثقيلة التابعة لهذه القوة إلى المنطقة للمشاركة في عملية إزالة الانقاض.

يذكر ان 3 زلازل قوية بقوة 6.1 و 6.3 و 6.1 ريختر ضربت مناطق في غرب محافظة هرمزجان جنوب ايران فجر السبت، ما اسفرت عن مصرع 5 اشخاص واصابة 88 آخرين.