المهاجم الدولي مهدي طارمي هداف بورتو البرتغالي للموسم الثاني تواليا

العالم – VAR



مهدي طارمي وفي موسمه الثاني في الدوري البرتغالي أصبح عنصرًا تكتيكيًا مهمًا في خطط مدرب بورتو 'فلافيو كونسيسائو' الذي آمن به بشدة ووصفه بأنه لاعب ذكي بسبب عقليته و روحه القتالية و دافع عنه عدة مرات بعد أن أصبح بطاقته الرابحة في خلال المباريات.

وشارك النجم الإيراني في جميع مباريات فريق بورتو وكان اللاعب الاساسي في خط الهجوم بعد أن لعب32 مباراة من أصل أربع و ثلاث في الدوري وبلغ متوسط حضوره على أرض الملعب 76 دقيقة.

وعندما انضم لويس دياز ، اللاعب الأكثر تأثيرا في بورتو في النصف الأول من الموسم ، إلى ليفربول الانكليزي، تحدثت بعض وسائل الإعلام البرتغالية عن خطأ النادي في هذا الانتقال وزعموا أن رحيله سيكلف الفريق البطولة . لكن طارمي أظهر دوره الهام و تولى دورًا تكتيكيًا آخر في فريق 'كونسيسائو' وأصبح أحد أفضل لاعبي عام الفين و اثنين و عشرين في البطولات الأوروبية المرموقة.

هذا التألق جعلت عيون بعض الفرق العريقة تتجه صوب المهاجم الايراني حيث تلقى عرضًا رسميًا من أرسنال الانكليزي في نافذة الشتاء ، لكن مدرب الفريق اللندني مايكل أرتيتا فضل التنافس مع مهاجميه الحاليين في إنجلترا.



لكن بعض وسائل الإعلام الإنجليزية انتقدت ما قام به ارتيتا، وادعى الكثيرون أنه إذا وصل طارمي إلى المدفعچية ، لكان خط هجوم الفريق أكثر فعالية . ومع ذلك بقي طارمي في بورتو وأصبح شخصية دائمة في دراگائو.

حصد بورتو إحدى وتسعين نقطة هذا الموسم و هو أكبر عدد من النقاط في تاريخه في الدوري البرتغالي، و بالطبع كان تأثير المهاجم الايراني واضحا في هذا الانجاز ما جعل موقع النادي ينشر بشكل مستمر مقاطع فيديو للمشجعين وهم يهتفون ويصرخون باسم طارمي ويتحدثون عن شعبيته بين جماهير بورتو.



ينتهي عقد طارمي مع بورتو بنهاية عام2024 و أصبح أحد نجوم الفريق.

هذه التساؤلات نطرحها على ضيف برنامج "VAR":

- محمود كلهر اللاعب الدولي السابق

التفاصيل في الفيديو المرفق ...