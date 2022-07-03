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إيران تتطلع لتبادل تجاري مع روسيا يتجاوز الـ4 مليارات دولار

إيران تتطلع لتبادل تجاري مع روسيا يتجاوز الـ4 مليارات دولار
الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:١٦ بتوقيت غرينتش

قال رئيس لجنة الشؤون الداخلية والمجالس في البرلمان الإيراني محمد صالح جوكار إن الطاقات التجارية المتوفرة في إيران وروسيا، من شأنها أن ترفع حجم التبادل التجاري الثنائي ليتجاوز الرقم الحالي وهو 4 مليارا دولار سنويا.

العالم - ايران

وأشار جوكار في تصريح إعلامي اليوم الأحد، إلى الزيارة الأخيرة لعدد من أعضاء لجنة الشؤون الداخلية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني إلى روسيا، مبيناً أن المنحى التصاعدي لحجم التبادل التجاري لم يبلغ الحد المطلوب وهنام آمال بأن يحقق نموا في المستقبل القريب.

وفي هذا السياق أشاد المسؤول البرلماني بجهود سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا، التي وصفها بالبناءة لترسيخ المزيد من الأواصر بين محافظات البلدين.

وأردف جوكار قائلا: إن بلوغ الحجم المنشود في مجال التجارة بين طهران وموسكو يتطلب تعاوناً أكثر من قبل المستشارين التجاريين الإيرانيين والروس.

كما نوه باستعداد مجلس الدوما الروسي للتعاون الشامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الخصوص.

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