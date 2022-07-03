الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢
٠٢:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الصدر يدعو العراقيين إلى إقامة صلاة جمعة موحدة في بغداد

الصدر يدعو العراقيين إلى إقامة صلاة جمعة موحدة في بغداد
الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، العراقيين إلى إقامة صلاة جمعة موحدة في مدينة الصدر المسماة على اسم والده شرقي العاصمة.

العالم - العراق

وقال الصدر في بيان صحفي: "أيها المؤمنون والمؤمنات والمسلمون والمسلمات (اسعوا الى ذكر الله) وذروا الدنيا، فهذه دعوة مني خالصة لله سبحانه وتعالى بأن نعود إلى (أيام الله) تعالى وذلك بإقامة صلاة جمعة موحدة لعموم صلوات الجمعة في العراق مع بقاء الصلوات قدر الإمكان، وذلك في مدينة الصدر في ذكرى إقامة أول صلاة جمعة في مسجد الكوفة المعظم من قبل السيد الوالد (قدّس) بعد أن أقامها أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام)".

وأضاف: "ذلك تطبيقا لما قال (قدس سره): استمروا على صلاة الجمعة، والتي ضحى من أجلها وأجل إعلاء كلمة الله العليا بدمه ودم أولاده وأرجع المجتمع إلى طاعة الله ونبذ الدكتاتورية وكانت صلاة الجمعة سلاحا فعالا لذلك".
وتابع الصدر: "فيا أيها الإخوة العراقيون هلموا إلى إقامتها موحدة في مدينة الصدر في الخامس عشر من ذي الحجة الحرام المصادف ليوم الخامس عشر من شهر تموز، ولا تهابوا حرا أو صعوبة، فالله حاميكم ومؤيدك".

روابط ذات صلة

الكشف عن أسباب جديدة لانسحاب الصدر من العملية السياسية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مجدداً .. ظاهرة اختطاف الفتيات تعود إلى مدينة عدن

شاهد بالفيديو.. مستشفی ايرانية في مكة هي الافضل بين مستشفيات الدول

إنتهاء عمليات تفويج الحجاج الإيرانيين إلى الديار المقدسة

نائب عن ديالى: سنسكت أي طرف ينادي بإخراج الحشد الشعبي وعودة 'داعش'

محمد رعد: المقاومة خطر وجودي على كيان العدو الإسرائيلي

وزير العدل التركي: سنطلب مجددا من السويد وفنلندا "تسليم الإرهابيين"