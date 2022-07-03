الصدر يدعو العراقيين إلى إقامة صلاة جمعة موحدة في بغداد

العالم - العراق

وقال الصدر في بيان صحفي: "أيها المؤمنون والمؤمنات والمسلمون والمسلمات (اسعوا الى ذكر الله) وذروا الدنيا، فهذه دعوة مني خالصة لله سبحانه وتعالى بأن نعود إلى (أيام الله) تعالى وذلك بإقامة صلاة جمعة موحدة لعموم صلوات الجمعة في العراق مع بقاء الصلوات قدر الإمكان، وذلك في مدينة الصدر في ذكرى إقامة أول صلاة جمعة في مسجد الكوفة المعظم من قبل السيد الوالد (قدّس) بعد أن أقامها أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام)".

وأضاف: "ذلك تطبيقا لما قال (قدس سره): استمروا على صلاة الجمعة، والتي ضحى من أجلها وأجل إعلاء كلمة الله العليا بدمه ودم أولاده وأرجع المجتمع إلى طاعة الله ونبذ الدكتاتورية وكانت صلاة الجمعة سلاحا فعالا لذلك".

وتابع الصدر: "فيا أيها الإخوة العراقيون هلموا إلى إقامتها موحدة في مدينة الصدر في الخامس عشر من ذي الحجة الحرام المصادف ليوم الخامس عشر من شهر تموز، ولا تهابوا حرا أو صعوبة، فالله حاميكم ومؤيدك".