سوريا.. جفاف ينابيع في ريف درعا الغربي يهدد السكان بالعطش

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وحسب وكالات في مطلع حزيران الماضي، جفت ينابيع “عيون العبد” في قرية “العجمي”، التي تغذي القرية بمياه الشرب، كما تغذي كلًا من بلدات زيزون، وعموريا، والجعارة.

وسبقه جفاف ينابيع “زيزون” و”المزيريب”، وينابيع “البجة” شمالي مدينة نوى، التي توصل مياه الشرب لنحو 20 ألف نسمة.

كما تراجع منسوب عيون “الساخنة” لمستويات تنذر بقرب جفافها، وهي تعتبر المصدر الوحيد لمياه الشرب، وتخدم بلدات الفوار وتل شهاب وسابقًا نهج وطبريات، أي ما يقارب 15 ألف نسمة من السكان.

وفي 22 من حزيران الماضي، وجهت صفحة “تل شهاب ديرة هلي” عبر “فيس بوك”، “نداء عاجلًا” طالبت فيه الوجهاء بالتدخل الفوري لمنع استنزاف مصادر النبع من استجرار غير مشروع، وردم الآبار المحيطة بالنبع.

وتعتبر مياه الينابيع المصدر الرئيس الآمن لمياه الشرب في محافظة درعا، فبدائلها من مياه الصهاريج أو الآبار مكلفة وغير آمنة، لأن المياه الصادرة عنها تخضع لتعقيم آلي بمادة الكلور.