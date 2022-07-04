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اميرعبداللهيان: لن ننسى صمت دعاة حقوق الانسان ازاء قصف 'سردشت' بالكيماوي

اميرعبداللهيان: لن ننسى صمت دعاة حقوق الانسان ازاء قصف 'سردشت' بالكيماوي
الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان أن قصف نظام صدام مدينة " سردشت" بالاسلحة الكيميائية ابان الحرب المفروضة على البلاد في الثمانينيات، مثلت ذروة وقاحة النظام البائد.

العالم - ايران

وأضاف أمير عبداللهيان في تغريدة اليوم الاثنين، أن صمت ومشاركة دعاة حقوق الانسان في هذه الجريمة الوحشية والمخالفة للقانون الدولي لن تمحى من ذاكرة الشعب الايراني العظيم. وسنعتز باليوم الوطني لمكافحة الاسلحة الكيماوية والبيولوجية.

يذكر أن ايران تخلد الذكرى السنوية لقصف مدينة " سردشت" (شمال شرق) بالـ 29 من يونيو/حزيران، بعنوان اليوم الوطني لمكافحة الاسلحة الكيماوية والبيولوجية.

وكان وزير الخارجية الايراني قد كتب في بيان سابق بالمناسبة الـ 35 لهذه الواقعة الأليمة، أن الوزارة لن تدخر جهدا في استيفاء حقوق الشهداء وجرحى الاسلحة الكيميائية عبر القنوات القانونية والدولية.

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اميرعبداللهيان: لن ننسى صمت دعاة حقوق الانسان ازاء قصف 'سردشت' بالكيماوي

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