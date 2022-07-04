الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢
٠٥:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق ومجلس الأمن يبحثان سبل مكافحة الإرهاب

العراق ومجلس الأمن يبحثان سبل مكافحة الإرهاب
الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

ترأس مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، الأحد، اجتماعا أمنيا مشتركا مع وفد من مجلس الأمن الدولي في بغداد لبحث سبل مكافحة الإرهاب.

العالم-العراق

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي في بيان، إن "مستشار الأمن القومي، ترأس اجتماعا مشتركا بين الجانب العراقي من الأجهزة الأمنية والاستخبارية ووفد المديرية التنفيذية في مجلس الأمن الدولي لمكافحة الإرهاب، والذي يزور العراق للفترة من ٣-٧ /تموز ٢٠٢٢، وهي الزيارة الثانية للعراق بعد الزيارة الأولى في عام ٢٠١٥".

واضاف إن "الاجتماع شهد بحث التعاون الدولي والإقليمي في قضايا مكافحة الإرهاب، ومناقشة قضايا الإرهابيين الأجانب، وسبل محاسبتهم، وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب".

وأشار المكتب إلى أن "الأعرجي شدد خلال الاجتماع، على أن العراق يعد خط الصد الأول في العالم في مكافحة الإرهاب، وقدم تضحيات كبيرة في مواجهة خطر الجماعات الإرهابية"، مؤكدا أنه "كان لفتوى الجهاد الكفائي الدور الكبير في دحر داعش الإرهابي"، لافتا إلى أن "ذلك تحقق بعزم وبسالة القوات الأمنية العراقية بمختلف صنوفها"، مشددا على "أهمية أن يواصل المجتمع الدولي دعمه للعراق، ولاسيما في إنهاء ملف مخيم الهول السوري، وأن تستجيب الدول لسحب رعاياها من المخيم، لإنهاء تهديده وخطره على العراق".

ولفت المكتب إلى أن "المجتمعين ناقشوا سبل مكافحة استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات من قبل الجماعات الإرهابية، وتقديم الدعم للعراق في مجال تشريعات مكافحة الإرهاب، ومنع وصول الإرهابيين إلى الأسلحة والمتفجرات، وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي المعنية بمكافحة الإرهاب".

روابط ذات صلة

العامري: الفتوى المباركة حولت الازمة الى فرصة

العراق..القبض على متهمين اثنين بالإرهاب في السليمانية وميسان

الحشد الشعبي يطلق عملية لملاحقة الإرهابيين في ديالى

مقتل جندي عراقي وإصابة اثنين بانفجار عبوة ناسفة في تلعفر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خلال اجتماع لكتلة دولة القانون.. المالكي يؤكد استمرار النقاشات للإسراع بتشكيل الحكومة

الخارجية الأمريكية تقدم منحة لتشجيع الإلحاد في الدول العربية والإسلامية

السفير حداد: الغرب وتركيا نقلا إرهابيي إدلب إلى أوكرانيا

واشنطن تعيد الرصاصة التي قتلت 'أبو عاقلة' بعد إجراء فحوصات عليها

العراق ومجلس الأمن يبحثان سبل مكافحة الإرهاب

في اتصال هاتفي مع نظيرته الفرنسية؛ أمير عبد اللهيان: الجانب الأمريكي افتقر الى مبادرة في الدوحة