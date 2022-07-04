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شاهد.. طهران تعلق بيع تذاكر الرحلات الجوية الداخلية بالدولار لهذا السبب..

الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٤٠ بتوقيت غرينتش

 أعلنت منظمة الطيران المدني الايراني تعليق بيع تذاكر الطائرات بالدولار والعملات الاجنبية للأجانب.

العالم - مراسلون

وقال رئيس منظمة الطيران المدني الايراني "محمد محمدي بخش" إن التعليمات الجديدة لبيع التذاكر للأجانب سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل.

قرار صدر بعد أن قررت بعض شركات الطيران الإيرانية بيع تذاكر الرحلات الداخلية بتعرفة جديدة، وبالدولار لغير الايرانيين والذي شهد ردود فعل مختلفة.

وقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي: "من الممكن معالجة هذه الخطة، وإعادة النظر فيها، ومن الضروري مراجعتها مع المسؤولين الذين اتخذوا هذا القرار، وسنتابع حتى الوصول الى النتيجة المطلوبة".

متابعات جدية لاقى الموضوع بعد أن عارضته العديد من الجهات المعنية، منها وزارة التراث الثقافي والسياحة والصناعات التقليدية، والخارجية الايرانية، والوزارة الداخلية، وعدد من اعضاء البرلمان الايراني، والشخصيات والمؤسسات والتي عارضت الموضوع، متعهدين بمتابعته والديل هو الأضرار التي تشهدها صناعة السياحة من هذا الموضوع.

وقال مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية مجيد مير احمدي: "بما أن هذا القرار سيكون له تأثير سلبي على صناعة السياحة في البلاد، فقد عبرنا عن اعتراضنا لمسؤولي منظمة الطيران المدني، متعهدين بالتحقيق وحل المشاكل وهم في طريقهم لتصحيحها حتى لا تتضرر صناعة السياحة في البلاد".

قرار بيع تذاكر الطيران بالعملات الأجنبية توقف، وينتظر الإعلان عن التعليمات الجديدة، ولا يحق لأي شركة طيران أو وكالة سفر بيع تذاكر أعلى من الأسعار المحددة ولهذا الغرض، سيتم إنشاء مكتب تفتيش في مطارات البلاد بحيث يمكن للمسافرين الإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة من قبل شركات الطيران، وهذا ما أعلنته وزارة الطرق والايرانية كي لايضيق الإطار على المسافرين الاجانب بإختيار السفر والتنقل داخل البلاد.

بما أن اغلب المسافرين وافدين على ايران هم من ابناء الشعب العراقي، ودول الجوار، يؤكد المسؤولون الايرانيون على تجنب أي اجراءات تفضي الى عرقلة التقارب بين ايران وجيرانها.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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شاهد.. طهران تعلق بيع تذاكر الرحلات الجوية الداخلية بالدولار لهذا السبب..

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