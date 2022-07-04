فشل أمني إسرائيلي بعد تسريب 10 معلومات حساسة حول ايران

العالم - الاحتلال

وكشفت هيئة البث الإسرائيلي الرسمي "كان"، عن فشل مثير في أداء المنظومة الأمنية الخاصة بعمل وزارة الحرب الإسرائيلي، التي يرأسها بيني غانتس.

وأوضحت الهيئة المذكورة، أن الأجهزة الإسرائيلية "رصدت 10 حالات تسريب لمعلومات حساسة وسرية لها علاقة بالمداولات الأمنية والحملة المفتوحة ضد إيران خلال الشهرين الماضيين".

وأكدت أن وزير الحرب غانتس، "طالب بالتحقيق في مصدر التسريبات، من المناقشات المغلقة، والتسريبات من الأحداث العملياتية".

ونوهت "كان"، إلى "أنه في هذه المرحلة، لا توجد نية لاتخاذ إجراءات ضد المتورطين، ولكن لمنع أي تسريبات في المستقبل، والتي قد تضر بسياسة الغموض الإسرائيلي والأنشطة التشغيلية"، موضحة أن "التسريبات تتعلق بعدد من القضايا المتعلقة بصراع بين الكيان الاسرائيلي وإيران".

وذكرت أنه "تم الإبلاغ عن 10 حالات تسريب من مناقشات سرية في شهرين فقط الجمعة الماضية"، مؤكدة وجود قلق إسرائيلي من التسريبات الإسرائيلية عن معلومات سرية عن اللقاء الذي جمع بين رئيس الأركان السعودي فياض الرويلي مع رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي في مصر مؤخرا..

المصدر - وكالة القدس للأنباء (قدسنا)