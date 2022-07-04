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باكو: أرمينيا أطلقت النار على مواقع للجيش الأذربيجاني على الحدود المشتركة

باكو: أرمينيا أطلقت النار على مواقع للجيش الأذربيجاني على الحدود المشتركة
الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

أفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية بتعرض مواقع عسكرية تابعة لقواتها المسلحة لقصف من أراضي أرمينيا المجاورة.

العالم - اسيا

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "في ليلة 4 يوليو الجاري أطلقت القوات المسلحة الأرمنية من مواقعها المنتشرة في التجمع السكني زاركيند بمنطقة باساركيتشارسكي على الحدود الأرمنية الأذربيجانية، النار المكثف باستخدام أسلحة من العيار الثقيل على مواقع الجيش الأذربيجاني بالقرب من التجمع السكني ديميرتشيدام بمنطقة كيلبادجارسكي".

وأضاف البيان أن وحدات الجيش الأذربيجاني اتخذت "إجراءات جوابية معقولة".

وتابع: "في الوقت الجاري لا يزال الوضع في المنطقة المذكورة مستقرا، وهو تحت السيطرة الكاملة لوحدات الجيش الأذربيجاني".

المصدر: تاس

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