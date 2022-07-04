الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢
١٠:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

أوزبكستان.. مقتل 18 شخصا خلال أعمال الشغب في كاراكالباكستان

أوزبكستان.. مقتل 18 شخصا خلال أعمال الشغب في كاراكالباكستان
الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

قتل 18 شخصا نتيجة أعمال الشغب الجماعية في إقليم كاراكالباكستان الأوزبكي، وأصيب 243 شخصا وفقا لما أعلنه ممثل مكتب المدعي العام لأوزبكستان، أبرور ماماتوف.

العالم - اسيا

وقال ماماتوف على الهواء مباشرة على قناة "أوزبكستان 24" التلفزيونية إن أعمال الشغب التي وقعت في نوكوس يومي 1 و2 يوليو أسفرت عن مقتل 18 شخصا، وإصابة 243 بجروح متفاوتة الخطورة، بما في ذلك 38 من ضباط إنفاذ القانون.

وكانت احتجاجات غير مرخصة على التعديلات الدستورية قد خرجت في أوزبكستان، ثم تحولت إلى أعمال شغب وعنف، أسفرت عن وقوع ضحايا وإصابات بين المدنيين ورجال الأمن. من جانبها صرحت وزارة الداخلية الأوزبكية بأن قوات الأمن تمكنت من استعادة النظام في المدينة، وصرحت السلطات المحلية باحتجاز منظمي أعمال الشغب، الذين حاولوا السيطرة على السلطة في المدينة. وقد أعلن رئيس أوزبكستان، شوكت ميرمزيويف، حالة الطوارئ في الإقليم ابتداء من 3 يوليو الجاري وحتى 2 أغسطس القادم.

المصدر: تاس

روابط ذات صلة

مقتل 3 مواطنين من قرغيزستان في إطلاق نار من جانب أوزبكستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ليبيا تسجن سفيرها في إيطاليا على خلفية قضية فساد مالي

بكين ترد على واشنطن وتنفي اتهامات أمريكية بنشر "دعاية روسية"

الجزائر تستعد للاستعراض العسكري "الأضخم" منذ سنوات

رئيسي: تاريخ لن ينسى جرائم امريكا بحق الشعب الفيتنامي

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

شاهد.. داء العنصرية ينهش المجتمع الأميركي