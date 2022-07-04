النظام البحريني العاجز عن الاصلاح

خاص بالعالم

ومن يومه تملكه وافعاله تناقض اقواله، فهو اعلن ان البحرين مملكة حديثة ويدمقراطية ودستورية، ولكنه اصدر دستوراً جديداً للبلاد كرّس فيه شخصه ديكتاتوراً ممسكاً بكل السلطات.

وقد زاد النظام في البحرين، وبتوجيهات من الملك في مجابهة الشعب بالعنف منذ العام 2011، اذ زج بآلاف السياسيين في السجون وقضى على اي امل في اجراء المصالحة الوطنية تقوم على محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بما في ذلك سقوط عشرات الشهداء.

كما اقفل النظام اي منفذ للاصلاح حيث باتت الحاجة الى مشروع وطني شامل ينقذ البحرين من ازمته التي انتجها هذا النظام.

يناقش برنامج "حديث البحرين" هذا الموضوع مع ضيفي الحلقة:

من مدينة قم المقدسة.. نائب امين عام جمعية العمل الاسلامي البحريني فضيلة الشيخ عبدالله الصالح

من العاصمة البريطانية لندن.. الاعلامي البحريني الدكتور جواد عبدالوهاب

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..