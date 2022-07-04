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البابا الفاتيكان ينفي خبر استقالته

البابا الفاتيكان ينفي خبر استقالته
الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:١١ بتوقيت غرينتش

نفى البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، شائعات اعتزامه الاستقالة من منصبه في وقت قريب، كما أعرب عن أمله في زيارة موسكو وكييف بعد سفره إلى كندا في وقت لاحق من هذا الشهر.

العالم - أوروبا

ونقلت "أسوشيتد برس" عن البابا قوله إن فكرة الاستقالة في نهاية الصيف الجاري لم تخطر بباله أبدا، وذلك رغم أنه كرر أنه قد يتنحى يوما ما، كما فعل البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر في عام 2013.

وكشف البابا عن أن مشكلته في ركبته، وهي ما تسببت في استخدامه كرسيا متحركا لأكثر من شهر، وأن هذه المشكلة كانت ناجمة عن كسر صغير حدث عندما مشي بشكل خاطئ أثناء إصابته بالتهاب في أربطة الركبة، لكنه يتحسن ببطء.

وكان من المقرر أن يزور البابا فرانسيس الكونغو وجنوب السودان هذا الأسبوع، لكنه اضطر إلى إلغاء الرحلة، حيث قال الأطباء إنه بحاجة إلى مزيد من العلاج.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن بابا الفاتيكان قوله خلال مقابلة: "أود أن أذهب إلى أوكرانيا، وكنت أرغب في الذهاب إلى موسكو أولا، لقد تبادلنا الرسائل حول هذا الشأن".

وأضاف البابا: "قد أتمكن من الذهاب إلى أوكرانيا بعد عودتي من كندا... أول ما يجب فعله هو الذهاب إلى موسكو كي أساعد بطريقة ما، لكني أرغب في زيارة كلتا العاصمتين".

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