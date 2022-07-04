داعش يستهدف قوات "قسد" في دير الزور

العالم - سوريا

وافاد مراسل العالم في سوريا، عن إصابة عدد من عناصر قوات "قسد" جراء استهداف سيارة عسكرية لهم، على طريق حقل العمر النفطي، بالقرب من بلدة الشحيل شرقي دير الزور.

وقال مراسلنا، أن تنظيم "داعش" تبنى هذه العملية، العملية عبر معرفاته الرسمية.

وفي وقت سابق قالت مجلة "فورين بوليسي" إن محافظة إدلب في شمال غرب سوريا أصبحت "العاصمة الجديدة للإرهاب العالمي"، مع اختباء قادة تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الارهابيتين فيها رغم إعلان ما يسمى بـ هيئة "تحرير الشام" التي تسيطر على المنطقة محاربتها التنظيمين بينما تسعى لاعتراف المجتمع الدولي بها.