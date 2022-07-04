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الخارجية الأمريكية تنحاز للاحتلال الاسرائيلي في مقتل ابوعاقلة

الخارجية الأمريكية تنحاز للاحتلال الاسرائيلي في مقتل ابوعاقلة
الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

كشف بيان أمريكي عن استنتاج بأن إطلاق نار من مواقع الجيش الاحتلال كان مسؤولا عن مقتل شيرين أبو عاقلة، إلا أنه "لا سبب للاعتقاد" بأن قتلها كان متعمدا، وإنما نتيجة "ظروف مأساوية".

العالم _ الأميرکيتان

وقال بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية إن مجلس الأمن الأمريكي، بعد تحليل جنائي "مفصل للغاية"، لم يتمكن من التوصل إلى نتيجة نهائية فيما يتعلق بأصل الرصاصة التي قتلت الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة.

وذكر أن خبراء المقذوفات خلصوا إلى أن الرصاصة أصيبت بأضرار بالغة، مما حال دون التوصل إلى نتيجة واضحة.

وبالإضافة إلى التحليل الجنائي والتحليل الباليستي، منح مجلس الأمن الأمريكي حق الوصول الكامل إلى تحقيقات كل من الجيش الاحتلال والسلطة الفلسطينية خلال الأسابيع العديدة الماضية.

ومن خلال تلخيص كلا التحقيقين، خلص مجلس الأمن الأمريكي إلى أن إطلاق النار من مواقع الجيش الاحتلال "كان مسؤولا على الأرجح عن مقتل شيرين أبو عاقلة".

ولم يجد مجلس الأمن الأمريكي أي سبب للاعتقاد بأن هذا كان متعمدا، زاعما أنه نتيجة لظروف مأساوية "خلال عملية عسكرية بقيادة الجيش الاحتلال ضد فصائل الجهاد الإسلامي الفلسطينية في 11 مايو 2022 في جنين، والتي أعقبت سلسلة من الهجمات في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقال بيان الخارجية إن الولايات المتحدة "تقدر وتواصل تشجيع" التعاون بين الصهاينة والسلطة الفلسطينية في هذه الحالة المهمة. مضيفا: "سوف نظل منخرطين مع الصهاينة والسلطة الفلسطينية في الخطوات التالية ونحث على المساءلة. مرة أخرى نتقدم بأحر التعازي لأسرة أبو عاقلة".

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الخارجية الأمريكية تنحاز للاحتلال الاسرائيلي في مقتل ابوعاقلة

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