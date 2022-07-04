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الأزمة الأوكرانية...

المستشار الألماني: نواجه تحديا تاريخيا

المستشار الألماني: نواجه تحديا تاريخيا
الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

وصف المستشار الألماني، أولاف شولتس، تداعيات الوضع في أوكرانيا بأنها "تحد تاريخي"، لافتا إلى أن هذا الوضع لن يتغير في المستقبل المنظور.

العالم - الأزمة الاوكرانية

وقال شولتس في مؤتمر صحفي: "يجب أن نكون مستعدين لحقيقة أن هذا الوضع لن يتغير في المستقبل المنظور. وبعبارة أخرى، نحن نواجه تحديا تاريخيا"، معربا عن أمله في أن تتمكن ألمانيا من التعامل مع أزمة أوكرانيا.

وأوضح أن الحكومة الفيدرالية قدمت حزمتين مكثفتين من المساعدات لتخفيف العبء المالي على المواطنين بشكل كبير وتم تخصيص 30 مليار يورو لهذه الأغراض.

في وقت سابق، قال النائب في البرلمان الألماني يفغيني شميدت، إن العقوبات ضد روسيا تضر في المقام الأول برجال الأعمال الألمان والناس العاديين بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتدهور مستوى المعيشة.

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