مستجدات الوضع في دير الزور السوري

العالم - سوريا

ووفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في سوريا، بان الأهالي قاموا بإشعال الإطارات على الطريق العام وطريق الجسر في المدينة وسط إستنفار لقوات "قسد" في المنطقة.

وفي سياق آخر قامت القوات الاميركية بالتعاون مع قوات "قسد" بعملية أمنية، في قرية الزر بريف ديرالزور الشرقي، مما اسفرت عن مقتل متهمين بالانتماء لتنظيم "داعش" الارهابي.

ونفذت القوات الأمريكية إنزالاً جوياً في قرية الزر بريف دير الزور شمالي شرق سوريا ما أسفر عن مقتل شخصين.

كما حلق الطيران الحربي في اجواء قرية جديد عكيدات شرقي دير الزور في الساعات الماضية من اليوم الاثنين.