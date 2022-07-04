مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار بضواحي شيكاغو

العالم _ الأميرکيتان

ووقع إطلاق النار صباح الاثنين في بلدة هايلاند بارك في ضواحي شيكاغو بولاية إلينوي.

وقال موقع ادارة المدينة في بيان "نقل 16 شخصا الى المستشفى وتأكدت وفاة خمسة أشخاص".

ويشار إلى أن إطلاق النار وقع في موكب بمناسبة عيد الاستقلال.

وبحسب المصادر فإن مطلق النار لا يزال طليقا وتعمل الشرطة في مكان الحادث.

وقال شاهد عيان كان في العرض مع عائلته لقنات "WGN9" التلفزيونية: "لقد رأيته"، ووفقا له، فإن مطلق الناركان بمفرده، وأطلق المشتبه به عشرات من الطلقات النارية.

وذكر أيضا: "كان نحيفا، رياضيا، اتخذ موقفا قتاليا، لذلك لم أستطع رؤيته بالكامل... لقد كان مدربا للغاية، وأطلق الرصاص علينا".